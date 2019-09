Rihanna celebra 5º edição de seu baile de gala ao lado de Cardi B, Normani e mais famosos

13/09/2019 | 18:11



Aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 12, a 5ª edição do The Diamond Ball, baile de gala beneficente promovido por Rihanna. O evento aconteceu no Cipriani Wall Street, em Nova York, nos Estados Unidos, e tem como objetivo arrecadar fundos para a Clara Lionel Foundation, que ajuda comunidades carentes ao redor do mundo.

O tapete vermelho do baile contou com a presença de diversos famosos incríveis! Normani, ex-integrante do Fith Harmony, por exemplo, sensualizou com um decote avantajado e vestido para lá de diferente.

Já a modelo Karlie Kloss também apostou em um vestido decotado, desta vez em tons escuros, da Dior. Na parte de trás, a peça ainda deixou suas costas à mostra.

Cardi B não esconde todo seu glamour e já deixou claro que adora chamar a atenção. No Diamond Ball de Rihanna não foi diferente, já que a cantora apostou em um vestido rosa bufante do estilista Georges Hobeika que mais parecia uma algodão doce gigante.

O marido dela, o rapper Offset, também deu uma passada por lá.

Já Rihanna surgiu com um vestido da Givenchy que, certamente, foi um dos mais estilosos da noite. Em entrevista a People, a cantora declarou extrema felicidade pelo evento: O que está me deixando mais feliz é ver a quantidade de apoio, a magnitude do apoio é realmente especial. [...] Quero dizer, o que está me fazendo sentir tão bem é ver pessoas que acreditam na minha causa e acham que vale a pena doar algo, vale a pena investir. Para quem não sabe, a Clara Lionel Foundation foi criada pela própria cantora em homenagem aos seus avós, Clara e Lionel Braithwaite. Muito legal, né?