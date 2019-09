Kylie Jenner posa para Playboy e revela que maternidade melhorou sua vida sexual

13/09/2019 | 18:11



Kylie Jenner é a capa da edição de outono da Playboy - e de um jeito bem revelador! A empresária foi entrevistada e fotografada pelo namorado, Travis Scott, e a matéria gerou vários cliques incríveis - e declarações reveladoras!

O tema dessa edição da Playboy são os prazeres, e qual será que é o de Kylie? A irmã de Kim Kardashian revelou:

- Fazer coisas que as pessoas dizem que não consigo fazer!

Durante a entrevista, Travis perguntou para a empresária o que ela ama nele, e Kylie foi rápida na resposta:

- Nós pensamos da mesma forma e temos as mesmas paixões e objetivos na vida. Além do fato de que temos uma boa química, nos divertimos muito juntos. Você é meu melhor amigo. Com os altos e baixos que todo relacionamento tem, nós evoluímos juntos e ficamos cada vez mais fortes.

Que amor! Ela consegue fazer qualquer coisa mesmo, né?

Kylie também falou sobre as dificuldades que já enfrentou na carreira e sobre como tenta focar nos comentários positivos e em sua vida fora da internet:

- Existem muitos obstáculos na minha vida, e eu escutei cada coisa negativa que as pessoas disseram sobre mim. Ter uma grande presença nas redes sociais, você se abre para fofocas sobre você e histórias falsas - mas muita coisa positiva também. Toda essa positividade vem com coisas negativas, e eu só me conheço. Eu sei o quão longe cheguei. Sei minha força, e sei quando colocar o celular de lado, sair da rede social e curtir a vida. Eu me vejo como uma pessoa muito forte só de me manter positiva e tentar encontrar essas pessoas positivas na minha vida. E ao ficar perto da família e de pessoas que querem ver você dando seu melhor.

E parece que a vida a dois de Travis e Kylie está indo muito bem, obrigada! Durante a entrevista, o rapper comentou que muitas pessoas costumam dizer que ter filhos pode afetar a vida sexual de um casal - os dois são pais de Stormi, de um ano de idade - e a empresária mostrou que esse não é o caso dos dois:

- Acho que nós provamos que esse rumor é mentira.

Uau!

Kylie também falou sobre como a maternidade afetou seu lado mais sexy, e de como Travis a ajudou nisso:

- Você me lembra que maternidade e sexualidade podem coexistir, e só porque você abraça a sua sexualidade, não quer dizer que perdeu sua moral ou que é uma mãe ruim. Você pode ser sexy e ainda ser uma mãe durona.

Certíssima, né?

Travis e Kylie também contaram o que fazem durante seus dias de folga ao lado de Stormi:

- Nós brincamos com a Stormi o dia todo, e nós três nos divertimos muito juntos. Nós nadamos bastante, Stormi ama nadar, então estamos sempre na piscina, ou brincando com ela em seu quarto, ou levando ela pra almoçar com a gente. Depois que ela dorme, assistimos TV, vemos várias séries e filmes. Nós normalmente brigamos sobre qual série iremos assistir. Nós nos divertimos muito juntos. Estamos sempre rindo ou tendo conversas profundas.

Eles são um casal e tanto, né?