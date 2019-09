Xuxa Meneghel volta à passarela exibindo o corpão e relembra apoio da mãe em fotos sensuais: -Eu usava a roupa quatro dedos abaixo da pepeca

13/09/2019 | 18:11



Xuxa Meneghel nunca teve medo de ousar! A loira começou a carreira como modelo nos anos 1980 e por anos usou e abusou da sensualidade. Naquela época, a musa se aproximou muito da Yes, Brazil, do estilista Simão Azulay, e por isso, voltou às passarelas na última quinta-feira, dia 13, em um desfile em homenagem a marca, da The Paradise. A apresentadora voltou com tudo com seu jeito sexy de ser e não teve medo de mostrar o corpão.

- Estou me achando gorda e velha, mas aceitei desfilar pela minha história com a marca, explicou a mãe de Sasha para a revista Vogue.

No desfile Xuxa usou dois looks, sendo que um deles era um vestido curtinho e outro uma calça jeans e uma jaqueta sem nada por baixo. Desde o começo da carreira, a eterna rainha dos baixinho sempre botou muito o corpo para jogo e contou em entrevista à Vogue que nunca teve problemas em fazer isso, devido a maneira que foi criada. Ela disse que em famílias de alemães as pessoas não usam roupas na piscina e na praia, por isso cresceu sem achar que mostrar o corpo era algo errado e teve muito apoio de seus familiares.

- Eu usava a roupa quatro dedos abaixo da p****a. Minha mãe sempre disse que me achava mais bonita com pouca roupa. Pegava fotos sem roupa pra revista masculina e levava para ela. Lembro que ela também passava óleo no meu corpo e dizia pra mostrar mais. Então, quando o Simão dizia: tira. Eu pensava: uhul, minha mãe vai adorar!

Xuxa não foi a única atração do desfile. Monique Evans também tem uma história com a marca e aceitou desfilar mais uma vez para homenagear o trabalho de Simão. Em bate-papo com a revista, a ex-modelo lembrou de seu trabalho favorito, quando entrou na passarela com um macacão de renda e fio dental e chicoteava os dançarinos. Desta vez, ela também não passou despercebida e durante o show de moda, a loira puxou a esposa, a DJ Cacá Werneck, e deu um beijaço nela.