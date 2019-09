Carlinhos Silva, o Mendigo do Pânico, está foragido e deve 650 mil reais de pensão

13/09/2019 | 18:10



Carlinhos Silva, o antigo Mendigo do Pânico, está foragido da Justiça por não pagar a pensão alimentícia de seu filho, Arthur Henrique, de oito anos de idade. A dívida já se aproxima de 650 mil reais.

Arthur é fruto do antigo relacionamento entre Carlinhos e Aline Hauck. Segundo o próprio artista, em entrevista ao programa Fofocalizando, a briga na Justiça com a ex já existe há seis anos, mas eles nunca entram em um acordo:

- Parei de pagar a pensão porque não existe penitência para a mulher. A Justiça e a mãe do meu filho não me respeitam. Acabaram com a minha família, não sei o que meu filho pensa de mim. Por que tenho que respeitar a Justiça se ela não me respeita?, declarou o humorista ao programa.