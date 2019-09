Carol Dantas fala sobre segunda gravidez e relação de seu marido, Vinícius Martinez, com Neymar

13/09/2019 | 18:10



Como você já deve ter visto, Carol Dantas recentemente deu uma entrevista ao canal de Youtube de Ticiane Pinheiro sobre maternidade, já que a mamãe de Davi Lucca está grávida de seu segundo filho, Valentim. Nesta sexta-feira, dia 13, Tici postou a segunda parte da entrevista, que rendeu mais revelações sobre desejos, a relação da influencer com Neymar e exposição.

Na continuação do bate-papo, Carol começou respondendo sobre a principal diferença das duas gestações, e foi bem enfática ao declarar que agora está sendo bem melhor, por estar mais madura, ter menos pressão e muita ajuda de seu marido, Vinícius Martinez:

- O pai do Davi sempre foi muito presente, mas o Vini quer saber de tudo, está indo em todas as consultas, se preocupa com todos os detalhes. É bem melhor.

Quando o assunto é mudança do corpo, as duas gravidezes foram bem diferentes também. Na de Davi Lucca, a musa engordou nove quilos, e dessa vez revelou já ter engordado mais de 13 quilos. A principal diferença nessa gestação foi o casamento. Carol casou em junho deste ano, quando já estava grávida de Valentim.

Carol ainda reforça que sua relação com o pai de Davi, o jogador Neymar, é amigável e tranquila. E que inclusive, seu marido conversa muito com ele sempre.

- Nós temos uma relação de amizade, o Davi é a nossa preocupação, então não tem como ter problemas. O Vini é super tranquilo, eles se dão super bem. Inclusive se falam mais do que eu, às vezes.

Apesar de ter sido uma gravidez benquista, ela não foi muito bem planejada; a ideia era esperar mais um pouquinho:

- Eu estava planejando pro final do ano, tive que antecipar tudo, mas tudo bem, eu queria muito.

Para finalizar, a mãe de segunda viagem deu uma declaração muito fofa sobre o que é ser mãe pra ela:

- Eu amo ser mãe, é muito amor envolvido. Eu tenho prazer em ser mãe. Para mim, a maternidade é linda.