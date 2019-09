Social do Diário repaginada

Vinícius Castelli



14/09/2019 | 07:00



Novo visual e conteúdos diferenciados. É isso o que o leitor do Diário vai encontrar a partir de amanhã na nova Social do Diário. O espaço agora será assinado pela jornalista Marcela Ibelli Munhoz, que há 15 anos trabalha neste jornal.

Ela entra em nova etapa profissional e explica que “a primeira mudança é a ‘cara’ da coluna, que ganha elementos do universo digital, com valorização e novos cortes nas fotos, textos concisos, mas com bastante informação”. A jornalista explica que no momento é unir a tradição de uma coluna social com as dinâmicas encontradas nas redes digitais.

Sobre o conteúdo, a editora explica que a coluna vai abordar mais assuntos. “Vamos mergulhar no mundo gastronômico, falaremos de turismo e daremos voz, também, para quem movimenta o universo virtual, sem esquecer, é claro, dos grandes e importantes nomes da região”, diz. Além das notas e eventos, entrevistas e perfis terão espaço garantido.

“A nossa ideia é que a coluna vá além do registro dos eventos sociais do Grande ABC, passando a noticiar com exclusividade bastidores de política, economia, cultura e todas as outras áreas de interesse do leitor. Trata-se de tendência observada nos principais jornais do Brasil”, diz Evaldo Novelini, diretor de Redação.

Marcela ressalta que também tem como meta conquistar a nova geração. “Farei isso justamente trazendo assuntos para esse público, como influencers, youtubers. Vão ganhar espaço todos que sejam da região e tenham algo importante para dizer”, afirma.

Para Marcela, colunista social é um cargo muito importante e respeitado, portanto, é uma honra traçar essa nova jornada. “É algo totalmente diferente de tudo o que já fiz até aqui. Mas, no fim, a essência do trabalho é contar histórias, a alma do jornalismo”, encerra.



Jornalista soma 15 anos de trabalho no Diário

Conhecida como Marcela Munhoz, a jornalista decidiu adotar seu outro sobrenome, Ibelli, para marcar a transformação dessa nova fase profissional. Formada na Universidade Metodista de São Paulo, ela começou a jornada no Diário em 2005, ainda como estagiária.

Após contratação, passou pelo caderno infantil Diarinho e criou o espaço jovem D+, ambos publicados aos domingos. Assumiu, em seguida, a função de editora do caderno Cultura&Lazer e dos suplementos Turismo e Dia-a-Dia Revista. Outro desafio veio em seguida, quando ficou à frente do Núcleo Digital. Agora, além da Social do Diário, segue como editora e apresentadora do DGABC TV.