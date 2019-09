São Bernardo recebe Virada Cultural neste fim de semana

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



14/09/2019 | 07:00



Quem quiser sair de casa e aproveitar agenda artística gratuita tem boa opção na região hoje e amanhã. É que São Bernardo promove a Virada Cultural 2019 com diversas atrações e entrada gratuita. Música, teatro e eventos para os públicos nerd e geek ilustram a programação.

O evento toma conta de dois aparelhos públicos, a Biblioteca Monteiro Lobato (R. Dr. Fláquer, 26) e Câmara de Cultura Antonino Assumpção (Rua Marechal Deodoro, 1.325). Entre os destaques de hoje está o Jazz na Câmara, com apresentação do grupo Sunny Side Swing Society, a partir das 15h. Outra opção na Câmara de Cultura Antonino Assumpção é a Roda Aberta da Orquestra de Viola Caipira de São Bernardo, às 19h. E violeiros que quiserem participar da apresentação precisam se inscrever no local, a partir das 18h.

Na biblioteca será realizado, a partir das 14h, o Encontro de Bateristas, ministrado pelos professores Maurício Leite e Mario Gaiotto junto de pessoas inscritas ao longo do mês. O local servirá ainda como ‘laboratório’ para que os participantes possam aprender, pesquisar e compartilhar problemas e soluções para uma cidade cada vez mais acessível.

Para o prefeito Orlando Morando (PSDB), o evento é de muita importância. “Temos trabalhado, desde o início desta gestão, para incentivar a inserção de crianças, jovens, adultos e idosos no universo das artes. A Virada Cultural tem essa missão de trazer atrações que dialoguem com todos os públicos”, afirmou. A programação pode ser conferida no site www.saobernardo.sp.gov.br.