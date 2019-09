Ponte Preta acerta retorno do meia Renato Cajá por empréstimo

13/09/2019 | 17:27



Um velho conhecido está de volta ao estádio Moisés Lucarelli. Emprestado pelo Juventude para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Renato Cajá é o novo reforço da Ponte Preta.

Esta será a quinta passagem do jogador de 34 anos pelo clube campineiro - as outras foram em 2008-2009, 2011-2012, 2014-2015 e 2017. Com isso vai igualar o recorde do centroavante Roger, também com 34 anos, com a camisa do clube. Cajá chega para dividir funções com Rafael Longuine, que não consegue emplacar uma sequência de jogos por problemas físicos.

Herói do acesso do Juventude com três gols na goleada sobre o Imperatriz-MA, por 4 a 0, na última segunda-feira, Renato Cajá renovou seu contrato com o clube gaúcho até o fim de 2020 e será emprestado para a Ponte. Outros dois clubes paranaenses, Londrina e Coritiba, também demonstraram interesse no camisa 10.

Além de Ponte Preta e Juventude, o meia tem passagens por Mogi Mirim, Ferroviária, Grêmio, Botafogo, Vitória, Bahia e Goiás.

Renato Cajá chega ao clube em um momento complicado da Ponte Preta, que perdeu para o Vila Nova, por 1 a 0, em casa, na última quinta-feira. Com 31 pontos, o time pode ver a distância para o G4 aumentar até o encerramento da 22ª rodada.

Ainda sem o meia, que é aguardado em Campinas no início da próxima semana, a Ponte encara o Operário, na segunda-feira, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) pela 23ª rodada da Série B.