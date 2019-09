Santo André vence e lidera grupo na Copa Paulista

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/09/2019 | 17:17



Sob olhares de apenas 283 pessoas, o Santo André conquistou importante vitória, nesta tarde, pela Copa Paulista. Com gols de Matheus Santiago e Vitor Sapo, ambos no primeiro tempo, venceu a Inter de Limeira por 2 a 0. O jogo foi disputado no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá, porque o Bruno Daniel passa por reformas.

Com a vitória, o Ramalhão assumiu provisoriamente a liderança do Grupo 7 com sete pontos. A Inter é a lanterna, com três. Comercial, vice líder com seis, e Juventus, em terceiro, com quatro, fecham a rodada domingo, às 10h, na Rua Javari.

O próximo desafio do Santo André é quarta-feira, contra o Comercial, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano.