Maria Beatriz Vaccari



13/09/2019 | 16:18

No próximo domingo (15/9), o Atrium Shopping, em Santo André (SP), recebe o tradicional Encontro de Fuscas, realizado em parceria com o Old Car Club. A programação do evento inclui também um Campeonato de Carros Rebaixados com mecânica air cooled (automóveis que possuem refrigeração a ar). A competição terá troféus e disputas em diversas categorias, como o carro mais antigo e o que percorreu a maior distância.

O evento promete trazer raridades e muitos automóveis customizados, já que estarão presentes diversos colecionadores da região do ABC e clubes de várias cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. “A expectativa é reunir mais de 800 carros, entre Fuscas e derivados da mecânica Volkswagen, como Kombi, Variant e Brasília”, afirma Alexandre “Trovão”, fundador e presidente do Old Car Club.

O evento acontece no piso G1, das 8h às 13h. Proprietários que desejam expor o seu veículo e participar do campeonato devem levar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão doados ao Banco de Alimentos da cidade de Santo André.

