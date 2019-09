Confira destinos para viajar em família

Leo Alves



Viajar em família permite que pais e filhos aproveitem juntos todas as experiências de um destino. Escolher um local que oferece atrações para todas as idades é uma das melhores opções para garantir que todos se divirtam. A consultoria de vendas TL Portfolio separou alguns destinos para todos os perfis de viajantes. Confira as opções a seguir.

Destinos para viajar em família

Caribe

Os famosos mares do Caribe foram responsáveis por expedições tão impressionantes que se tornaram clássicos retratados no cinema. Em Oracabessa, na Jamaica, o GoldenEye é um dos principais hotéis. O local possui gincanas, aulas de ioga infantil, oficinas de pipa e mergulho guiado com snorkel.

Uma dica para curtir muito com a família é fazer o passeio de barco com fundo de vidro, que permite conhecer mais de 700 espécies de peixes, entre centenas de corais, nas águas do mar azul turquesa.

Alentejo, Portugal

No São Lourenço do Barrocal, no Alentejo, as crianças aprendem desde cedo a importância do cultivo e respeito à terra. As atividades infantis dão conta do recado: a aula de pintura com produtos naturais, colhidos e processados na propriedade, apresenta aos pequenos a arte rupestre da região.

O local também tem um ateliê de cerâmica e o barro recolhido por lá é usado pelas crianças na hora de praticar técnicas elementares da cerâmica. De quebra, elas levam um vaso feito com as próprias mãos para guardar na memória.

Chillán, Chile

O Termas Chillán, complexo em meio a montanhas nevadas e águas termais, oferece programas de meia pensão e pensão completa. Há atividades na temporada de verão (inclusas no programa full board) para todas as idades. Passeios a cavalo, trekkings, expedições e gincanas compõem a receita perfeita para um mergulho relaxante nas piscinas climatizadas ao final do dia.

Paris e Genebra

Seja em Paris (França) ou em Genebra (Suíça), o grupo de hotéis La Réserve oferece aos pequenos experiências personalizadas. A Cidade Luz pode fazer a alegria das crianças. Guiados por um monitor, os aventureiros descobrem pontos turísticos emblemáticos – como a Torre Eiffel e o Louvre – enquanto saboreiam o mel parisiense e desfrutam de um chá da tarde.

Já em Genebra, os pimpolhos mergulham na lúdica atmosfera da savana africana. O resort tem um clube infantil com tudo à disposição para que eles joguem, desenhem, sonhem e criem histórias. A criança também pode viver a experiência de um autêntico acampamento de verão europeu, já que o local oferece o Nano Camp – para crianças de 4 a 7 anos – e o Summer Camp – de 8 a 18 anos. Na modalidade dos maiores, todos podem escolher entre diversas atividades, que vão desde o tênis e teatro até robótica, futebol e a descoberta dos cenários suíços.

