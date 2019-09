Após deixar de seguir Pedro Scooby, Anitta beija Vitão em gravação de videoclipe!

13/09/2019 | 16:11



Seguiu em frente? Após terminar o namoro com Pedro Scooby e até mesmo parar de seguir o surfista nas redes sociais, Anitta deu o que falar ao aparecer, em um vídeo, beijando o cantor Vitão. Mas calma, não parece se tratar de um novo affair. De acordo com o colunista Leo Dias, que publicou as imagens do beijo, se trata apenas das gravações do novo clipe do cantor.

O clipe foi gravado em um bar em Paranapiacaba, região do ABC Paulista, e nas imagens Anitta e Vitão protagonizam beijos bem quentes, ao som da nova canção. Anitta também aproveitou para atender alguns fãs que estavam no local, ao fim das gravações.

E esse não é o único clipe com Anitta que deve sair em breve! A cantora publicou, em seu Instagram, fotos dos bastidores de Fuego, sua música com DJ Snake e Sean Paul. A música faz parte do álbum do DJ, Carte Blanche, e o videoclipe ainda não tem data de lançamento.

Nas imagens publicadas por Anitta, a cantora aparece com um look chique, usando um body animal print com estampa de vaca, um chapéu e botas Dior, em frente a um círculo de fogo. Uau!