Preços do Lollapalooza Brasil 2020 são divulgados

13/09/2019 | 15:11



O Lollapalooza Brasil 2020 já tem preço! O festival rola dias 3, 4 e 5 de abril do ano que vem, mas a pré-venda já começa dia 18 de setembro - para clientes dos cartões Bradesco, Bradescard e next. A venda para o público em geral começa dia 23 de setembro.

O ingresso Lolla Day, que vale para um dia, custa de R$ 400, a meia, até R$ 880, a inteira.

Já o Lolla Pass de 3 dias, no primeiro lote, custa de R$ 750, a meia, até R$ 1 500, a inteira.

Clientes Bradesco terão 15% de desconto no valor do Lolla Pass.

A bilheteria oficial do evento é no Credicard Hall, onde não é cobrada taxa de conveniência. Outros pontos de venda estão listados no site lollapaloozabr.com - onde também haverá oferta de ingressos.