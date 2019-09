Rafael Ilha relembra vício em drogas durante namoro com a atriz Cristiana Oliveira: - Usei na frente dela

13/09/2019 | 15:11



Rafael Ilha, ganhador da última edição de A Fazenda e ex-integrante do grupo Polegar, reviveu e lembrou no início deste mês de alguns momentos passados na época do grupo, de seu vício e até namoros antigos, como o de Cristiana Oliveira, nos anos 1990.

Em entrevista ao canal de Youtube Lisa, Leve e Solta, o artista lembrou da polêmica relação com a modelo, uma vez que ele tinha 16 anos de idade e ela, 27 anos. O cantor já tinha revelado que começou a usar substâncias ilícitas com 15 anos, então nessa época do relacionamento, ele já era dependente. Apesar disso, quando perguntado se ele já tinha usado droga junto Cristiana, ele foi claro e direto:

- Não, mas usei na frente dela. Ela nunca usou droga.

Em outra entrevista, dessa vez ao Tricotando, Ilha lembrou de quando foi diagnosticado com depressão, em 2008. Ele havia se separado da mãe de seu filho, Cauã, e acabou se distanciando do rapaz nessa época.

- Eu não sabia que estava tendo um início de depressão. Era uma tristeza chata. No final de 2009 eu fui visitar minha vó. Entrei em uma sala, quebrei um vidro e não lembro de mais nada, apenas flashes. Cortei o meu pescoço, tomei mais de 60 pontos, cheguei a ser dado como morto e fiquei 15 minutos sendo reanimado.

Sobre expectativas para o futuro, Rafael destacou que tem um projeto musical vindo em breve, com alguém muito bacana, mas não revelou o nome. Disse também ter um projeto com A Fazenda, mas nada garantido.

Falando em A Fazenda, quando questionado se voltaria ao reality, disse que não, só se fosse para trabalhar e voltar para casa no mesmo dia. Quanto à sua mulher, Aline Kezh, participar do programa, ele não descarta a opção:

- Ela pode ir a vontade, mas não sei se é um bom momento. Mas ela está em todas as listas, finalizou.