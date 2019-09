13/09/2019 | 15:10



Sandra Annenberg se despediu do Jornal Hoje, na tarde dessa sexta-feira, 13. A jornalista se emocionou em seus últimos momentos na bancada do telejornal, após 16 anos trabalhando nele. Ela fez um discurso:

Tenha certeza, fiz meu trabalho com toda verdade, transparência e sentimento. Juntos, assistimos a história acontecendo e acompanhamos as transformações do nosso país e do mundo. Agora vem aí uma nova mudança em nossas vidas. Eu sigo para uma nova aventura no Globo Repórter,

Maria Julia Coutinho, que a substituirá, agradeceu por poder preencher o lugar de Sandra, e mostrou, para Annenberg e para o público, uma retrospectiva de Annenberg no programa.