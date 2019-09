Sandra Annenberg se emociona ao se despedir do 'Jornal Hoje'

13/09/2019 | 14:41



Sandra Annenberg se despediu nesta sexta-feira, 13, da bancada do Jornal Hoje, programa que ela apresentou nos últimos 16 anos. A apresentadora vai comandar o Globo Repórter junto com Glória Maria, conforme a Globo anunciou em 9 de agosto.

Na despedida, Sandra se emocionou e chorou. "É chegada a hora da despedida. Eu tive o privilégio de ter a sua companhia nos últimos 16 anos nessa bancada. Diariamente, nos encontramos aqui ao vivo e em cores, olho no olho. Eu espero ter conseguido levar a notícia até você da melhor maneira possível. Tenha certeza: eu fiz o meu trabalho com toda verdade, com toda transparência e sentimento", disse a apresentadora, ainda sentada à bancada do jornal.

Em seguida, ela convidou para o estúdio Maju Coutinho, que vai tomar conta do Jornal Hoje a partir do dia 30 de setembro. Enquanto isso, o jornalista Márcio Gomes assumirá a apresentação do programa de notícias.

Uma retrospectiva em homenagem a Sandra Annenberg foi apresentada e mostrou algumas das principais histórias que ela noticiou ao longo do tempo que esteve à frente do JH.

"Eu só tenho a agradecer a você telespectador que esteve pertinho de mim esse tempo e desejar tudo de bom para Maju, que você seja feliz tanto quanto eu fui aqui", disse ela.