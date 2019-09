Dois dias após Sabesp assumir saneamento, moradores voltam a reclamar da falta de água em Sto.André

Aline Melo

13/09/2019 | 13:56



Dois dias após a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) assumir o saneamento em Santo André, moradores da cidade voltaram a ter problemas com falta de água. No bairro Sacadura Cabral, o jornalista aposentado Felipe Braz Gonçalez Sanches, 71 anos, está sem abastecimento desde a quinta-feira. "Temos aqui perto uma espécie de registro geral, que o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) fechava quando precisava de algum tipo de manutenção. Não sei se é isso", explicou o munícipe.

Segundo o reclamante, toda a Rua Paraibuna e o lado ímpar da Rua Rosária estão sem água há mais de 24 horas. "Agora tem que ligar na Sabesp, mas a gente liga, e não resolvem nada. Sobre a Rua Rosária, alegam que não tem problema, mas os vizinhos estão todos sem abastecimento", completou. Nas redes sociais também há reclamações de moradores da Vila Guimar.

A Sabesp assumiu oficialmente o serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em 11 de setembro. A concessão, por 40 anos, teve o contrato assinado em 31 de julho. A previsão é que sejam investidos R$ 916,7 milhões em troca de redes, combate à perda de água e melhorias em geral, com o objetivo central de eliminar a falta de água - situação que afligiu os moradores de forma bastante ampla no último verão - até o final deste ano.

A Sabesp ainda não se posicionou sobre as queixas dos moradores.