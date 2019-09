Viñales desbanca Márquez e lidera treinos livres da MotoGP em etapa de San Marino

13/09/2019 | 13:56



O espanhol Maverick Viñales desbancou o compatriota Marc Márquez nesta sexta-feira e foi o mais veloz nos primeiros treinos livres da etapa de San Marino da MotoGP. Atual tricampeão e líder do campeonato, Márquez foi o terceiro mais veloz do dia, com o tempo de 1min33s171.

Viñales, da Yamaha, foi mais consistente ao longo do dia e anotou 1min32s775 como melhor marca desta sexta, no segundo treino livre, sessão em que quase todos os pilotos foram mais velozes em comparação à primeira atividade do dia.

O francês Fabio Quartararo, da Yamaha SRT, foi o segundo mais rápido desta sexta, com 1min32s832. Ele chegou a ser o mais veloz na primeira sessão. Já Márquez, da Honda, foi o segundo do treino inicial e foi apenas o terceiro do segundo.

A boa notícia do dia para Márquez foi que seu maior rival na briga pelo campeonato, o italiano Andrea Dovizioso, foi apenas o décimo melhor do dia, com 1min33s826. O piloto da Ducati, que venceu esta mesma etapa no ano passado, também ficou aquém do esperado no primeiro treino livre, com o 11º posto.

O supercampeão Valentino Rossi, da Yamaha, registrou o quarto melhor tempo do dia, com 1min33s470. O italiano, apenas o sexto colocado geral no campeonato, vem de um quarto lugar na etapa passada, em Silverstone, na Inglaterra.

O quinto mais veloz do dia foi o italiano Franco Morbidelli, da Yamaha SRT, com 1min33s524. Ele foi seguido pelo espanhol Pol Espargaró (Red Bull KTM), pelos italianos Michele Pirro (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati) e pelo espanhol Aleix Espargaró, nono mais veloz desta sexta-feira.

A definição do grid de largada em San Marino está marcada para as 9h10 (horário de Brasília) deste sábado. No domingo, a corrida da 13ª de 19 etapas da temporada terá início às 9 horas.