Fora do jogo, Edilson vira pivô de mal-entendido com Thiago Neves no Cruzeiro

13/09/2019 | 13:27



O clima no Cruzeiro já não está nada bom nos últimos dias por conta dos maus resultados - que culminaram com as eliminações na Copa Libertadores e na Copa do Brasil e a presença nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, bem perto da zona de rebaixamento - e dos protestos quase que diários da torcida contra boa parte dos jogadores. Nesta sexta-feira, um mal-entendido causou mais polêmica na Toca da Raposa II, o CT cruzeirense em Belo Horizonte.

O lateral-direito Edilson treinou normalmente, mas deixou o local antes da delegação do Cruzeiro que iria viajar para São Paulo para enfrentar o Palmeiras, neste sábado, pela 19.ª rodada do Brasileirão. Fora do jogo, o atleta foi embora no carro de Thiago Neves, junto com o motorista do meia, e aí começou o mal-entendido.

Um repórter da TV Globo noticiou primeiramente que era Thiago Neves que estava deixando o CT mais cedo e que, assim, não jogaria contra o Palmeiras. Poucos minutos depois, o meia utilizou a sua conta no Instagram para desmentir a informação, por meio de uma "live" ao lado dos companheiros de time, e reclamou do jornalista. "Espero que você, da mesma forma que quis me ferrar com essa notícia falsa, tenha responsabilidade e caráter de reconhecer a cag*** que você fez! Isso é coisa de moleque!", postou.

Minutos depois, o jornalista confirmou o equívoco e se desculpou. "Pessoal, informamos erroneamente que Thiago Neves havia deixado a Toca da Raposa. Ele está no CT. Peço desculpas ao jogador, ao Cruzeiro e aos torcedores pela informação incorreta", escreveu, em seu Twitter.

Até o Cruzeiro teve de entrar na história e divulgar uma nota oficial para esclarecer que Edilson deixou a Toca da Raposa II após a atividade. "O Cruzeiro Esporte Clube esclarece que a relação de atletas convocados para a partida diante do Palmeiras não foi divulgada para a imprensa, prática de praxe do Clube. No entanto, diante das notícias que criaram dúvidas a respeito da presença ou não de Thiago Neves na delegação, o Cruzeiro informa que ele viajará normalmente para São Paulo e não deixou a Toca da Raposa 2. O equívoco se deveu à saída do carro de Thiago Neves do centro de treinamentos, no qual estava o lateral direito Edilson, que não viaja para São Paulo, acompanhado de seu motorista", disse o clube.

TIME - Polêmicas à parte, o técnico Rogério Ceni encerrou a preparação para o duelo contra o Palmeiras com uma atividade fechada nesta sexta-feira e não revelou o time que vai atuar em São Paulo. Na lateral direita, o titular será o colombiano Orejuela, que voltou ao clube após defender a seleção colombiana em amistosos nos Estados Unidos.