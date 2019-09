Eduardo Costa fala de relação com Antonia Fontenelle: A gente andou dando uns pegas

13/09/2019 | 13:11



Eduardo Costa abriu o jogo sobre sua relação com Antonia Fontenelle durante participação no programa Hora do Faro, que vai ao ar no domingo, dia 15. Rodrigo Faro irá visitar o cantor sertanejo em sua mansão, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e os dois terão um papo descontraído sobre o passado do artista.

Além de falar sobre a carreira, temas pessoais e esclarecer polêmicas, Eduardo também comentará sobre as ex-namoradas, inclusive citando Antonia Fontenelle:

- Eu me separei da Vitória já tem uns quatro meses e pouco. Depois da Vitória, a única pessoa que eu tive foi a Fontenelle, a Antonia Fontenelle. A gente andou dando uns pegas, ficamos juntos, dando uns beijos, revelou ele.

Fontenelle também já havia detalhado para Faro qual é seu status de relacionamento e sobre o affair que mantém com o sertanejo.