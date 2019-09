Paulo Gustavo responde após críticas por não ter beijo gay em Minha Mãe é uma Peça 3

13/09/2019 | 13:10



O filme Minha Mãe é uma Peça 3 ainda nem estreou, mas já está envolvido em polêmica! De acordo com o jornal Extra, Rodrigo Pandolfo, que interpreta Juliano no filme, revelou que Paulo Gustavo optou por não ter uma cena de beijo gay no longa. O filho de Dona Hermínia irá se casar com Thiago, porém o roteirista e criador da história achou melhor não ter os dois personagens se beijando no filme e isso fez com que o público se revoltasse na internet.

Rodrigo disse que questionou Paulo sobre o assunto e, de certa forma, acabou entendendo a decisão do humorista. O ator explicou que o intérprete da Dona Hermínia preferiu não colocar opiniões pessoais no filme, afinal de contas eles já estão abordando o assunto do casamento entre dois homens. A declaração deu o que falar na internet e Paulo Gustavo acabou se manifestando no Instagram sobre o assunto:

Quando comecei a escrever esse filme eu tinha uma caneta e uma folha em branco e não sabia por onde começar, mas pensei: quero falar sobre casamento gay! Esse momento do casamento trata de uma coisa maior: o orgulho que essa mãe sente ao ver o filho seguir o caminho do amor e casando com quem ele ama! Sendo quem ele quer ser! Eu quis botar esse trecho do casamento deles dois pra relembrar o que eu vivi e pra com isso tentar inspirar e transformar outras famílias! Coisa que eu tenho feito todos esses anos em vários trabalhos!, escreveu Paulo Gustavo.

Ele ainda completou descrevendo um pouco da cena do casamento. O filme no geral será sobre a protagonista lidando com os filhos criando novas famílias e na parte da cerimônia terá a troca das alianças e um discurso emocionado dos noivos, que será interrompido por Dona Hermínia. O humorista ainda disse que também acha importante combater a onda preconceituosa e pontuou:

Não sou ativista, militante, mas sou um ser político! Minha bandeira é minha vida! Sou gay, casado há sei anos com Thales, meu marido, e somos muito felizes! Agora temos 2 lindos filhos e sou rodeado de amor! E é esse amor que eu quero espalhar pelo mundo!

Paulo postou o texto justificando sua escolha junto com um vídeo da cena da peça que faz com a mãe.

Na caixa de comentários alguns famosos mostraram apoio ao humorista, porém os comentários com maior destaque são as críticas. Um seguidor comentou:

Infelizmente terei que boicotar! Perdeu a oportunidade de mostrar para a sua imensa audiência que beijo é beijo, não existe beijo gay e beijo hetero, e isso começa a partir do momento em que naturalizamos a ação. Não há espaço no mundo de hoje para omissões como esta.

Já outro escreveu:

Bem decepcionado com o seu posicionamento! Você devia refletir e ver que é um cara privilegiado dentro desse nicho, sabia? O mundo não gira em torno da sua vida. Muitos gays nunca nem chegarão perto de um casamento, de formar uma família. Como pessoa pública, você devia usar a sua influência como exemplo de resistência, de luta!

Minha Mãe é uma Peça 3 irá estrear em dezembro de 2019.