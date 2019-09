Nova geração do HB20: Hyundai revela primeira foto da versão sedã

Da Redação, com assessoria



13/09/2019 | 12:48

A Hyundai divulgou nesta quinta-feira (12) a primeira imagem da versão sedã da nova geração do HB20. A foto revela traseira com estilo fastback e porta-malas, que passou de 450 litros para 475 litros. Já o design ganha um ar mais esportivo, com caimento acentuando, evidenciado pelo prolongamento do vidro traseiro, e lanternas inéditas. Tudo isso faz lembrar bastante o Mercedes-Benz GLC 250 Coupé.

Vale destacar que, junto com a revelação da nova geração do HB20, no início de setembro, a Hyundai começou o cadastro no site para a pré-venda do modelo. Até o momento, a montadora registra mais de 56 mil inscritos.

Aproveite e veja os melhores carros lançados em 2019:

Foto: Divulgação Cadillac XT6 Foto: Divulgação Cadillac XT6 Foto: Divulgação Ford Explorer Foto: Divulgação Ford Explorer Foto: Divulgação Ford Explorer Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 Foto: Divulgação Ford Mustang Shelby GT500 Foto: Divulgação Genesis G70 Foto: Divulgação Genesis G70 Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Harley-Davidson LiveWire Foto: Divulgação Hyundai Elantra GT N Line Foto: Divulgação Kia Telluride Foto: Divulgação Kia Telluride Foto: Divulgação Lexus LC Convertible Concept Foto: Divulgação Lexus LC Convertible Concept Foto: Divulgação Lexus RC F Track Edition Foto: Divulgação Lexus RC F Track Edition Foto: Divulgação Lexus RC F Track Edition Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLA Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLA Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLA Foto: Divulgação Nissan Leaf e+ Foto: Divulgação Nissan Leaf e+ Foto: Divulgação Porsche 911 Cabriolet Foto: Divulgação Porsche 911 Cabriolet Foto: Divulgação Ram Heavy Duty Foto: Divulgação Ram Heavy Duty Foto: Divulgação Subaru STI S209 Foto: Divulgação Subaru STI S209 Foto: Divulgação Toyota Supra Foto: Divulgação Toyota Supra Foto: Divulgação Toyota Supra Foto: Divulgação Volkswagen Atlas Foto: Divulgação Volkswagen Passat