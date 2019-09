Da Redação, com assessoria



13/09/2019 | 12:48

Um estudo do Twitter trouxe insights sobre perfil, hábitos de consumo e interações da Geração Z – nascidos entre 1994 e 2009 – que usam a plataforma no Brasil. Conforme as respostas coletadas, a pesquisa concluiu que a rede social é humor, informação, comunidade e tendência. No geral, os jovens usam a plataforma para acompanhar eventos ao vivo, compartilhar assuntos do dia a dia e interagir com marcas. Veja só:

