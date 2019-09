Obituário - 13 de setembro de 2019

Ademir Medici



13/09/2019 | 12:41



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 11 de agosto

Dalva Bueno Hidalgo, 95. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoel Joaquim de Lima, 94. Natural de Chã Grande (PE). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luzia Latansa de Souza, 80. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ignez Grolla, 78. Natural de São Paulo. Residia na Vila Portuguesa, em São Paulo (SP). Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa de Sousa Ramos, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Kosmas Vasilios Kalfas, 67. Natural da Grécia. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Empresário. Dia 11. Crematório Vila Alpina.

Maria Augustinha Damasceno, 57. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio da Silva Filho, 53. Natural de Aquidabã (SE). Residia no Parque dos Bancários, em São Paulo (SP). Autônomo. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Santo André, quinta-feira, dia 12 de agosto

Incarnação Martins Bombana, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Vanzes de Siles, 89. Natural de Promissão (SP). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isabel Cruz Rodrigues, 83. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Paulo Leobino da Silva, 64. Natural de Várzea (RN). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Segurança. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Vicentin, 56. Natural de Maringá (PR). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo (SP). Metalúrgico. Dia 12. Cemitério Municipal de Vila Rezende, em Piracicaba (SP).



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 10 de setembro

Américo Fernandes Jardim, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Marcos Antonio da Silva, 59. Natural de Pesqueira (PE). Residia em Itaquaquecetuba (SP). Dia 10. Cemitério Parque dos Pinheiros.



São Bernardo, quarta-feira, dia 11 de setembro

Oribes de Souza, 88. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nelson Agra de Toledo, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Osmar Moreira da Rocha, 53. Natural de Licínio de Almeida (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 12 de setembro

Germano Torris Favaris, 76. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério do Baeta.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 11 de setembro

Alcides Moreto, 80. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.

Neusa Maria Sanhes, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alderacy Carlos Ribeiro, 72. Natural de Jacobina (BA). Residia em São Paulo (SP). Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Helena Regina Setin Rodrigues, 54. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 12 de setembro

Anésio Gava, 92. Natural de Cerquilho (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Edval Ferreira Barbosa, 85. Natural de Abaíra (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Leila Lia Neves da Silva, 72. Natural de Eugenópolis (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 12, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).



M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 10 de setembro

Luzinete Felix da Conceição Rocha, 69. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo Marques Santana, 67. Natural de Itapé (BA). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Iracema Vieira da Conceição, 66. Natural de Bananal (SP). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, 11 de setembro

Nilce Poliani Viegas, 85. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Irene Maria Pereira, 77. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Marcionilia Matias Dias, 68. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Daniel Tibúrcio, 62. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Maria Ana de Moura Caminha, 61. Natural de Picos (PI). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Edson Clemente dos Santos, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Mardesson William da Silva Aquino, 36. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 12 de setembro

Maria Tereza de Jesus, 76. Natural de Campinas do Piauí (PI). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Maria Mairena Fôlego, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

José Petrúcio dos Santos, 68. Natural de Santana do Mundaú (AL). Residia no Jardim Sônia Maria, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Júlia de Carvalho Mota, 74. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria do Carmo Lima Costa, 69. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 11, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Ferreira, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Costureira. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.