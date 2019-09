Marinho diz que 'bicho vai pegar' em duelo de Jesus contra Sampaoli no Maracanã

13/09/2019 | 12:34



Flamengo e Santos farão neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o duelo entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O time carioca lidera com 39 pontos, dois a mais que o paulista, o que faz com que o jogo pela 19.ª rodada seja o que definirá o "campeão simbólico" do primeiro turno da competição. Para o atacante santista Marinho, o duelo maior será entre os treinadores.

O argentino Jorge Sampaoli e o português Jorge Jesus, técnicos de Santos e Flamengo, respectivamente, se enfrentarão pela primeira vez no Brasil. Marinho diz que "o bicho vai pegar" em campo. "Encontro deles vai ser ali na área. Bicho vai estar pegando em campo. Vão se encontrar, falar, conversar, mas dentro de campo é diferente. Cada um com sua metodologia. Dentro de campo o bicho vai pegar, não tem outro jeito. Vai ser um grande jogo, tenho certeza", afirmou o jogador, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, em Santos.

O atacante procurou minimizar o clima de final na partida contra o Flamengo. "Estamos cientes de que vai ser um grande jogo, todos esperam. Vocês (jornalistas) falam de título simbólico, mas ainda há muita coisa, 19 jogos depois. Será um jogo que todos esperam e temos nos preparado aqui", comentou Marinho, que não perdeu a chance de falar quem joga o melhor futebol do Brasil atualmente.

"O nosso (é o melhor futebol do Brasil). Serei sempre o cara que vai ser de acordo com meu time e torcedor. Muitas equipes jogam um bom futebol, eu gosto de futebol. Flamengo tem jogado bem, Grêmio, entre outras. Importante é a nossa camisa", concluiu Marinho, lembrando da "discussão" entre Jorge Jesus e Renato Gaúcho, técnico gremista, sobre o assunto.

Contra o Flamengo, Marinho briga por posição no ataque com Derlis González, que voltou aos trabalhos na última quinta-feira após defender a seleção paraguaia. No meio de campo, Diego Pituca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Evandro, um dos favoritos a ser seu substituto, não participou do treinamento desta sexta-feira devido a uma lesão na coxa esquerda. Assim, Alison ou Felipe Jonatan, que seria mais uma vez improvisado, podem começar jogando.

A provável escalação do Santos contra o Flamengo é a seguinte: Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison (Felipe Jonatan), Carlos Sánchez e Jorge; Marinho (Derlis González), Eduardo Sasha e Soteldo.