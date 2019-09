Atila e Suzantur

Do Diário do Grande ABC



O prefeito Atila Jacomussi (PSB) parece disposto a enfrentar questões nevrálgicas em seu retorno ao Executivo de Mauá, agora reconduzido por força de decisão judicial que anulou o impeachment que havia sofrido na Câmara. Depois de puxar para si a responsabilidade de solucionar o impasse na gestão dos equipamentos de saúde, ora executada pela FUABC (Fundação do ABC), o socialista pretende mexer no vespeiro do transporte público, onde o desmando da concessionária submete a população a condições precárias de deslocamento. A ver.

Embora afastado das funções, Atila se manteve muito bem informado sobre o andamento da administração mauaense, especialmente pelas páginas deste Diário. Em entrevista ao jornal, logo após reconquistar o direito de voltar à Prefeitura, disse ter ficado incomodado ao ler que a Suzantur segue descumprindo o contrato que assinou com o município em 2014 e que a obrigaria a manter 248 ônibus, todos eles zero-quilômetro – como se sabe, a empresa obteve aval para pôr carros velhos em algumas linhas, além de não completar a frota.

Atila precisa, de fato, retomar as rédeas do transporte público em Mauá. A administração da vice Alaíde Damo (MDB) sucateou o sistema. Além de pôr fim às linhas expressas, deixou de fiscalizar a qualidade dos serviços executados. Reclamações de atrasos, superlotação e falha em equipamentos, como o wi-fi, são bastante comuns entre os passageiros.

O descaso chegou a tal ponto que a então prefeita, em resposta a requerimento aprovado pela Câmara, admitiu não saber quantos ônibus circulavam pelo município – dando ideia da fragilidade do controle do governo sobre o sistema. Como mostrou o jornal no último domingo, Alaíde não conseguiu descobrir o número de carros da Suzantur em operação. E justificou a demora com a “grande quantidade de veículos” nas ruas. Folclore à parte, espera-se que Atila chame a Suzantur às falas e exija o cumprimento do contrato. Afinal, foi para pôr a cidade em ordem que a população o elegeu e a Justiça acaba de reconduzi-lo ao cargo.