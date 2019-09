Petrobras divulga teasers para venda de ativos de refinarias em MG, AM, PR e CE

13/09/2019 | 11:38



A Petrobras informou na manhã desta sexta-feira, 13, que deu início a etapa de divulgação das oportunidades (teasers) referentes à segunda fase dos processos de venda de ativos em refino e logística associada no País. Serão vendidas a Refinaria Gabriel Passos (Regap), a Refinaria Isaac Sabbá (Reman), a Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) e a Unidade de Industrialização do Xisto (SIX).

Segundo a estatal, os desinvestimentos em refino estão alinhados à otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia.

Localizada no município de Betim (MG), a Regap possui capacidade de processamento de 166 mil barris/dia (7% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil) e seus ativos incluem um conjunto de dutos com mais de 720 Km.

De Manaus (AM), a Reman possui capacidade de processamento de 46 mil barris/dia e seus ativos incluem um terminal de armazenamento.

A Lubnor, de Fortaleza (CE), possui capacidade de processamento de 8 mil barris/dia, além de ser uma das líderes nacionais em produção de asfalto e a única no país a produzir lubrificantes naftênicos.

De São Mateus do Sul (PR), a SIX possui capacidade instalada de 6 mil barris/dia e seus ativos incluem uma mina em uma das maiores reservas de xisto betuminoso do mundo e uma planta de processamento de xisto.