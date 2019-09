Shopping paulistano promove feira de adoção de cães neste fim de semana

13/09/2019 | 11:16



O Shopping Frei Caneca, localizado na zona central de São Paulo, realiza neste sábado, 14, um evento de adoção de cachorros em parceria com a Ampara Animal. Cães de várias idades e tamanhos estarão à disposição do público que procura um melhor amigo. Os interessados devem ser maiores de 18 anos e precisam comparecer ao Shopping Frei Caneca, na entrada principal, das 11h às 18h, levando RG e comprovante de residência.

Nesta ação, os adotantes devem pagar uma taxa no valor de R$ 80 à protetora para auxiliar com os custos de vacinas e castração do animal. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão de crédito ou débito.

No espaço serão comercializados produtos e acessórios da Ampara Animal e toda a renda será revertida para o projeto.

Além de transformar a realidade de cães e gatos abandonados no Brasil, dando suporte para mais de 450 ONGs e protetores independentes, por meio da doação de alimentos, medicamentos, vacinas, atendimento veterinário e organização de eventos de adoção, a OSCIP (organização da sociedade civil de interesse público) possui projetos educativos, como exposições, episódios da animação infantil, como "O Mundo Animal de Bibi", e cartilhas de pintar que visam à conscientização de crianças sobre a relação com os pets.

Serviço:

Feira de adoção de cães

Quando: sábado, 14 de setembro.

Horário: das 11h às 18h

Local: Shopping Frei Caneca - Piso TS (entrada principal)

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 - Consolação - São Paulo.