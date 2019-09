13/09/2019 | 11:10



Ana Maria Braga causou mais uma vez! Ela adora ousar nos looks no Mais Você e durante o programa desta sexta-feira, dia 13, a apresentadora aprontou uma surpresa. A loira voltou do intervalo usando um vestido igual ao que Beyoncé usou em um clipe de uma das músicas da trilha sonora de Rei Leão.

A cantora usou uma peça da grife brasileira Maison Alexandrine que custa nada menos que 13 mil reais!

Ana Maria ficou com vontade de fazer igual e pediu uma réplica da peça para usar durante o programa, enquanto chamava uma matéria sobre vestidos de gala. Louro José ficou chocado com o preço do vestido e logo mandou a colega de trabalho tomar cuidado com ele.

Ana Maria está com tudo, mesmo!