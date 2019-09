Lupatech vende subsidiária holandesa para a Exen por US$ 6,098 milhões

13/09/2019 | 10:22



A Lupatech, companhia em recuperação judicial, informa ter concluído a venda de sua participação na subsidiária holandesa OFS Cooperatief, que controla a Lupatech Colômbia, para a Exen Technology Corp. (antiga Petroalianza), por US$ 6,098 milhões. Desse montante, a empresa receberá US$ 5 milhões em dinheiro, e US$ 1,098 milhão será pago mediante dação de bem móvel (Open Hole Logging Equipment) de propriedade da Lupatech Colômbia.

O acordo foi concluído após a Lupatech Colômbia ter disponibilizada linha de crédito com o Banco de Occidente. Segundo fato relevante divulgado na noite de quinta-feira, "com a conclusão do financiamento, e a liberação dos recursos financeiros para a Lupatech Colômbia, a conclusão da operação depende, tão somente, de formalidades e burocracias registrais".

Com isso, a companhia alienará todos os poderes políticos e econômicos que possuí sobre a Lupatech Holanda, bem como frente a Lupatech Colômbia.