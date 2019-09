Land Rover reduz preços e oferece condições especiais para a linha Discovery Sport

Maria Beatriz Vaccari



13/09/2019 | 09:18

A Land Rover reduziu os preços da linha Discovery Sport, que tem capacidade para até sete passageiros, e lançou condições especiais de financiamento para clientes que pretendem fechar negócio até o final de setembro. Atualmente, o modelo é oferecido no Brasil em versões à diesel ou com motor Flex, todas equipadas com câmbio ZF de nove velocidades e tração 4×4 automática.

Preços e condições de compra: Land Rover Discovery Sport

SE Flex 240 cv – R$ 227.800

HSE Flex 240 cv – R$ 242.800

HSE Luxury Flex 240 cv R$ 281.900

SE Diesel 180 cv – R$ 247.800,00

Landmark Edition 180 cv – R$ 264.900

HSE Diesel 180 cv – R$ 267.800

HSE Diesel 240 cv – R$ 284.800

Entre as opções de financiamento, a Land Rover oferece a possibilidade de uma entrada de 50% com saldo restante em 24 parcelas fixas com taxa zero. Já o plano ACCESS, com taxa zero, permite ao cliente dar 50% de entrada, financiar o resto em 23 parcelas reduzidas fixas e, na 24º parcela, quitar o financiamento ou utilizar o saldo residual como entrada em um outro veículo Land Rover zero quilômetro.

Os proprietários da linha Discovery Sport também podem aproveitar o programa Land Rover Care, um serviço de pós-venda que oferece planos de cinco anos de revisão básica com preço fixo de R$ 2.990, pago no momento da compra.

Carros parrudos

Hummer H2 e Troller T4 são alguns dos veículos que chamam a atenção das pessoas por conta de seus visuais pouco delicados. Parrudos, os modelos oferecem muita resistência para encarar qualquer desafio. O Garagem 360 criou uma galeria especial que reúne alguns dos carros mais “ogros” do mundo. Tem até o icônico Lamborghini LM002, que foi apelidado de Rambo-Lambo após conquistar o coração do ator Sylvester Stallone.