Conheça 6 passeios no Chile para crianças e famílias

Redação



13/09/2019 | 09:18

O Chile não é só para os aventureiros, esportistas radicais ou apaixonados por vinhos. As crianças também têm seu espaço na diversificada oferta de lazer e turismo do país andino. O destino conta com parques, museus e muitas atrações culturais perfeitas para curtir em família.

Passeios no Chile para crianças e famílias

Metropolitan Interactive Museum (MIM)

O Metropolitan Interactive Museum (MIM), em Santiago, é um museu com cara de enorme parque científico. Nele, crianças e adultos se divertem juntos com conceitos de energia, sistema solar, tecnologia, química, física e biologia. Tudo isso, dividido em diferentes áreas.

Cada um desses espaços conta com diferentes atrações interativas e com experimentações para os pequenos aprenderem. O legal é que eles participam de todas as atividades, sempre coloridas e extremamente lúdicas.

Para quem quiser aproveitar ainda mais, uma boa opção é optar por algum dos programas guiados do museu, que levam a uma sala temática de terremotos, tsunamis e vulcões.

Parque Safari

Se a ideia é buscar uma opção de experiência com animais para as crianças, o Safari Park conta com bons atrativos. Localizado nas redondezas de Santiago, o local possui uma grande variedade de espécies, muitas delas resgatados de circos. Ali, os pequenos podem “interagir” com eles em um tour com onças, elefantes e até ursos marrons.

A maior atração do parque é o Safari com grandes felinos. Na aventura, os visitantes entram em um jipe, que é fechado com proteções, para visitar instalações abertas onde tigres e leões vivem livres, como em seu habitat natural.

Fantasilândia

Quem procura algo com mais ação e adrenalina encontra o Fantasilândia, em Santiago. O local tem montanhas-russas e outras atrações bem radicais da Zona Adrenalina, todas com ótima estrutura. Já na Zona Kids é possível encontrar brinquedos menores para os pequenos. Há ainda a Zona Familiar, com atrações onde todos podem brincar juntos.

No verão, os viajantes podem se jogar em todas as atrações aquáticas do parque, onde a diversão é sempre garantida.

Parque Külatrayken

Há sempre aqueles que apreciam fazer trilhas em família e incentivar o contato das crianças com a natureza. Para isso, nada mais fascinante do que mostrar a elas as belezas do sul do Chile e do Parque Külatrayken, um lugar próximo de Pucón.

O parque, que abriu em setembro de 2018, tem três cachoeiras e é ideal para passeios familiares, já que conta com percursos curtos e de nível fácil. Todas as quedas são alcançadas por trilhas no meio da mata nativa.

Em frente ao restaurante, há uma lagoa perfeita para nadar. Em um de seus cantos, é colocado uma espécie de escorregador para que os pimpolhos deslizem direto para a água.

Bahia Inglesa

A Bahia Inglesa é uma pequena joia escondida dos chilenos, ainda pouco conhecida pelo brasileiro, mas com potencial para oferecer muita diversão às famílias. Os pequeno balneário, pertinho da cidade de Caldera, se destaca pela cor de sua água, pelas piscinas naturais, pelas areias brancas e pelo contraste único que faz com o Atacama.

Parque Paleontológico Los Dedos

A 12 km ao sul de Caldera e a 9 km da Bahia Inglesa, encontra-se o Parque Paleontológico Los Dedos, um museu ao ar livre. Por mais que sua beleza seja contagiante, com uma mistura de paisagens desérticas, do oceano Pacífico e uma flora peculiar, o local destaca-se pela sua enorme e diversificada quantidade de fósseis em excelente estado.

Fósseis intactos de baleias, cachalotes, golfinhos, leões-marinhos, tubarões gigantes e pássaros fazem do parque uma parada obrigatória para famílias que se aventuram no norte do Chile.

Fotos do Chile

O Chile é um destino com regiões para todos os tipos de viajantes. Tem cidade urbana, arquipélago cheio de natureza, deserto, lagos e até estações de esqui para quem quer se divertir na neve. O Rota de Férias preparou uma galeria recheada de fotos do Chile, que mostra os destinos mais incríveis do país. Confira: