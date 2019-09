Pagamento por aproximação chega ao transporte público de São Paulo

Da Redação, com assessoria



13/09/2019 | 09:18

A partir do próximo sábado (14), paulistanos e turistas poderão pagar a passagem de ônibus diretamente com cartões Visa de débito, crédito, pré-pago, celular ou qualquer outro dispositivo que possua a tecnologia de pagamento por aproximação. A novidade funcionará em aproximadamente 200 ônibus de 12 linhas da cidade, em um projeto piloto de três meses de duração.

Segundo dados da Visa Consulting & Analytics, São Paulo é a cidade com maior uso da solução em todo o país. Esse número cresceu mais de 600% se comparado ao ano passado. Os segmentos com maior número de transações por aproximação na cidade são restaurantes, padarias e supermercados, o que indica que o consumidor utiliza a tecnologia em compras recorrentes por entender sua segurança e comodidade.

Como funciona?

Com a nova forma de pagamento, o passageiro não vai mais ter que sacar dinheiro, perder tempo em filas ou lembrar do trocado para a passagem do ônibus. Basta aproximar o cartão de crédito, débito, pré-pago ou o dispositivo móvel com a tecnologia de pagamento por aproximação em um dos validadores sinalizados para o uso da nova tecnologia. Tanto o cartão, quanto os terminais habilitados possuem o sinal de 4 ondas.

A cobrança da tarifa será debitada diretamente na fatura (para cartões de crédito) ou na conta corrente (para cartões de débito), sem custo adicional ou taxas. Os passageiros ainda podem usar seu cartão Visa em carteiras digitais, também conhecidas como as Pays, para conseguirem realizar o pagamento por aproximação.

