Daniel Alves diz que recusou ofertas de Barça e Juve antes de ir para o São Paulo

12/09/2019 | 23:39



Por meio de um vídeo publicado nesta quinta-feira pelo Players Tribune, que é uma plataforma de mídia que publica depoimentos divulgados por esportistas falando em primeira pessoa, Daniel Alves revelou ter recusado propostas de Barcelona e Juventus, clubes que defendeu anteriormente, antes de aceitar a oferta do São Paulo, time com o qual assinou contrato, em agosto, para atuar com a camisa tricolor até 2022.

O lateral-direito de 36 anos, capitão da seleção brasileira que conquistou o título da Copa América, em julho passado, deixou claro que viu o projeto apresentado pelo clube do Morumbi como mais vantajoso para a continuidade de sua carreira. E visando, principalmente, poder defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar.

"O que eu queria para mim era a estabilidade para eu poder lutar pelo Mundial de 2022. Isso era onde começava o processo de aceitar o seguinte desafio. A grande maioria dos clubes não me propuseram isso porque eles não acreditam, eles acham que eu tenho data de validade", disse o jogador, se referindo às equipes que não pretendiam oferecer a ele contratos de longo prazo por causa de sua idade.

"E minha data de validade eu falo desde quando eu comecei como jogador de futebol: 'Eu sou livre'. Eu decido quando começa, e eu decido quando acaba", completou o atleta, por meio do vídeo veiculado pelo Players Tribune em sua página no Twitter.

Já ao comentar sobre as oportunidades que teria se voltasse ao Barcelona ou ao clube de Turim, Daniel Alves disse que recusou as propostas destes times após analisar os prós e contras que o retorno para uma destas equipes teria para esta fase final de sua trajetória profissional.

"Eu tive a possibilidade de voltar para a Juventus, eu tive possibilidade, porque que eu quis, de voltar para o Barça. Eu não tomo a decisão assim: 'Ah, não, vou por ali'. Não. Eu começo a juntar: Indo para esse lugar, o que esse lugar vai me apontar? O que esse lugar vai melhorar para mim? O que vai me fazer uma melhor pessoa?", destacou.

Já ao falar sobre o projeto apresentado pelo São Paulo ao tentar contratá-lo, o lateral enfatizou que uma série de fatores colaborou para que ele aceitasse a proposta do clube.

"E eu fui começando a linkar: a estrutura que tem, a possibilidade que tem, a história que o clube tem, a estabilidade que pode me dar. Fui juntando tudo isso. O único link que comecei a fazer foi esse. E aí vou tomar a decisão", explicou o atleta, que se reapresentou ao São Paulo nesta quinta-feira após ter sido convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a Colômbia e o Peru nos Estados Unidos.