13/09/2019 | 07:10



Os trabalhadores dos Correios seguem em greve até, pelo menos, terça-feira, quando serão realizadas assembleias em todo o País. Na região, a adesão no segundo dia do movimento que pleiteia a manutenção dos benefícios e o reajuste dos salários conforme a inflação continuou em torno de 70% dos 900 colaboradores.

Ontem, audiência de conciliação no TST (Tribunal Superior do Trabalho) entre os Correios e os sindicatos da categoria determinou que sejam mantidas as cláusulas do acordo coletivo de trabalho vigente, assim como o plano de saúde, até o dia 2 de outubro, data do julgamento do dissídio coletivo pelo colegiado do TST, que pode manter ou alterar o cenário. Em contrapartida, os sindicatos se comprometeram a levar aos trabalhadores a proposta e encerrar a greve até, no máximo, terça-feira.

Os funcionários iniciaram o ato porque a proposta dos Correios era de reajuste de 0,8% – sendo que a inflação do período, conforme o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), acumulava 3,84% nos 12 meses terminados em julho, referência para a data-base da categoria, em 1º de agosto. Além disso, a oferta retirava direitos ao excluir pais de convênio médico e o aumentar a coparticipação de 30% para 40%.

De acordo com a Findect (Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores dos Correios), o TST solicitou o não desconto de dias de greve até o julgamento, mas os representantes dos Correios disseram não estar autorizados a assinar ou aceitar nada.

Os Correios destacaram, em nota, que a empresa reitera que “o retorno de todos os empregados é condição essencial para aceitar a proposta do TST, que fixou, por meio de decisão liminar, o contingente mínimo de 70% do efetivo durante a greve, com multa diária de R$ 50 mil, caso o percentual não seja atendido.” A Findect disse que a greve segue firme até terça.