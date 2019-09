Caixa abre duas horas mais cedo para saque do FGTS

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



13/09/2019 | 07:27



As agências bancárias da Caixa operam de hoje a terça-feira em horário estendido para dar apoio ao saque imediato do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). As que costumam abrir as portas às 10h, antecipam o início do atendimento para as 8h e, aquelas que abrem às 8h, postergam o fechamento em duas horas. Apenas as unidades dos shoppings seguirão o horário de abertura do centro de compras. Amanhã, todas elas funcionarão das 9h às 15h.

Quem possui conta-poupança na Caixa terá os valores creditados em três datas: hoje (aqueles que fazem aniversário de janeiro a abril); dia 27 (de maio a agosto); 9 de outubro (de setembro a dezembro). Aos trabalhadores que tiverem conta-corrente e quiserem receber automaticamente, basta fazer a opção por meio de um dos canais do banco: internet banking, aplicativo FGTS ou site fgts.caixa.gov.br.

Neste caso, o recomendado pela instituição financeira é que se faça o pedido o quanto antes, a fim de garantir o dinheiro dentro do cronograma que vai até 9 de outubro. Quem aniversaria no início do ano deveria ter registrado a opção até o dia 8, porém, se o fizer hoje, por exemplo, o crédito será programado para dia 27, junto com o segundo grupo. A Caixa orienta que a opção seja feita em até dez dias antes da data prevista em seu calendário. Trabalhadores que deixarem para avisar o banco após o dia 27, independentemente de sua data de nascimento, receberão os valores do FGTS em até 21 dias após a opção.

Quem tiver conta conjunta, caso os dois tenham trabalhado com registro em carteira, os créditos serão feitos conforme o aniversário de cada um.

Essas orientações valem apenas para quem abriu sua conta na Caixa até 24 de julho. Após essa data, o banco informa que o sistema deverá seguir a tabela do aniversário para a retirada dos valores, a mesma válida para quem não é correntista. Esse cronograma vai de 18 de outubro para quem nasceu em janeiro até 6 de março de 2020 para quem aniversaria em dezembro. De qualquer maneira, vale entrar no site e conferir para quando ficará programado o depósito.

Diferentemente da modalidade saque aniversário, que começa a valer em 2020, em que será permitido o saque de 5% a 50% do saldo do fundo e, em para isso, o trabalhador abrirá mão de acessar o valor total se for demitido sem justa causa, o saque imediato não tem contrapartidas.

VALORES LIMITES

Cada conta de FGTS, inativa ou ativa, tem limite de saque no valor de R$ 500. Portanto, supondo que o trabalhador tenha uma ativa e uma inativa, ambas com saldo acima de R$ 500, este será o valor máximo disponível por conta, totalizando R$ 1.000. Se em uma delas, por exemplo, tiver saldo de R$ 150, e, na outra, de R$ 500, o montante liberado será de R$ 650.

Para quem possui cartão e senha do Cidadão, o saque pode ser feito nos postos de autoatendimento, independentemente do montante. Valores de até R$ 500 poderão ser retirados em casas lotéricas, mediante apresentação de documento de identidade original com foto e número do CPF. Valores de até R$ 100 não exigirão cartão nem senha, só os documentos.

Com a medida, o banco espera injetar R$ 28 bilhões na economia ainda em 2019 e R$ 12 bilhões em 2020. Cerca de 96 milhões de trabalhadores têm direito ao saque dos recursos. Quem não quiser retirar os recursos deve informar ao banco, uma vez que a liberação é automática, por meio dos mesmos canais.