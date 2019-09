Reunião de Baldy deixa frustração

Raphael Rocha



13/09/2019 | 07:00



Secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, enfim, esteve no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para falar sobre o pacote de mobilidade urbana para a região. Mas a sensação de muitos que acompanharam, de perto e de longe, as explanações foi a de que Baldy tinha poucas informações concretas. Prova disso que sequer comentou sobre a Linha 20-Rosa do Metrô, que ligaria São Bernardo à Lapa, na Capital. Jogou para o fim do ano qualquer licitação da Linha 18-Bronze, via BRT (ônibus de alta velocidade) – apesar de prever aumento da extensão e do número de estações, não forneceu detalhes. Também deixou incomodada a Frente Parlamentar do Grande ABC, que liderava as discussões sobre o pacote de mobilidade, ao combinar a criação de comissão de acompanhamento do debate. Para muitos, diversas perguntas ficaram sem resposta.

BASTIDORES

Nomeações

O prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), publicou ontem algumas nomeações para começar a desenhar seu governo. Mariza Scapinelli, fiel escudeira do vereador Admir Jacomussi (PRP), pai do socialista, foi indicada para ser assessora especial na Secretaria de Governo – o que reforça a tese de que Admir será secretário da pasta. José Carlos Agnello será adjunto de Governo. Ligada ao vereador Ricardinho da Enfermagem (PTB) – aliado de Atila –, Ester Rodrigues Lopes foi confirmada como adjunta na Secretaria da Saúde. É Ester quem tem auxiliado o chefe do Executivo a analisar a situação da área.

Mea-culpa

Nos corredores da Câmara de Diadema, o que se comentou é que o presidente da casa, Pretinho do Água Santa (DEM), se desentendeu com Audair Leonel (Cidadania), há algumas semanas. Para tentar colocar panos quentes na situação, Leonel incluiu o nome de Pretinho no projeto de lei que reserva vagas a mulheres vítimas de violência doméstica na frente de trabalho.

Sem sinal

O presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), revelou que a Assembleia Legislativa suspendeu a transmissão das sessões andreenses em seu canal televisivo sem prévia comunicação. A princípio, segundo o tucano, foi feito acordo com a Câmara de São Paulo para que os trabalhos sejam transmitidos em um link oferecido pelo Legislativo paulistano. Também pediu detalhamento da Assembleia sobre o cancelamento da parceria.

Mais casos

Outros agentes públicos de cidades do Interior foram indiciados pela PF (Polícia Federal) no âmbito da Operação Prato Feito. Foram eles Mamoru Nakashima (PSDB), atual prefeito de Itaquaquecetuba, Maria do Carmo Fernandes da Costa, ex-secretária de Educação da cidade, Antônio Nogueira, o Toninho, ex-prefeito de Águas de Lindoia, e Eliel Marcos Fernandes, ex-secretário de Educação de Águas de Lindoia.

Paz e amor – 1

Passado o PED (Processo de Eleição Direta), o presidente reeleito do PT de Mauá, Getúlio Júnior, o Juninho, convidou filiados e lideranças para uma confraternização hoje à noite. O objetivo é aparar arestas expostas durante o pleito, em especial com o ex-vice-prefeito Paulo Eugenio Pereira Junior. “Precisamos estar unidos para encarar a eleição do ano que vem”, disse Juninho.

Paz e amor – 2

Aceno de paz também foi dado por Paulo Eugenio. Em seu perfil nas redes sociais, parabenizou Juninho pela reeleição no PT de Mauá e também o candidato derrotado Valdenito Almeida, o Carioca, pelo que ele chamou de “disputa democrática”. “O PT de Mauá sai fortalecido do PED”, comentou o ex-vice-prefeito da cidade. A declaração pública foi agradecida por Juninho. “Valeu, Paulão.”