Atila diz que cobrará contrato à Suzantur

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



13/09/2019 | 07:00



De volta à cadeira de prefeito de Mauá desde terça-feira, Atila Jacomussi (PSB) afirmou ao Diário que cobrará o cumprimento integral do contrato de concessão do transporte público à Suzantur, que vem burlando regras do acordo com anuência do Paço mauaense.

Em sua primeira entrevista, horas depois de ver o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) conceder liminar anulando o impeachment aprovado pela Câmara em abril, Atila citou reportagem do Diário que relatam que a Suzantur opera no município com quantidade de veículos abaixo do que foi exigido na licitação, realizada em 2014. “Nós vamos cobrar com eficiência que a frota de ônibus, que é determinada contratualmente, esteja à disposição da população”, assegurou o prefeito.

A Suzantur completou no mês passado quatro anos de operação no município. A companhia assumiu as linhas na cidade por meio de contrato emergencial, em 2013, e foi contratada no ano seguinte após participar de processo licitatório no qual apenas ela própria saiu habilitada. O edital da concorrência exigia que a firma rodasse na cidade com 248 ônibus, sendo todos eles zero-quilômetro. Porém, a Suzantur foi autorizada à época pelo governo do então prefeito Donisete Braga (ex-PT, hoje Pros) a não cumprir essas exigências. O aval foi estendido para os anos seguintes da gestão.

“O nosso governo (iniciado em 2017) foi o que mais cobrou (da Suzantur), haja vista a chegada de novos ônibus, com wi-fi e entrada USB para recarregar celular”, frisou Atila, um dia antes de reassumir a Prefeitura. “Vamos cobrar (a Suzantur) para que o contrato seja colocado em prática e que o total de ônibus seja colocado à disposição. E principalmente a volta das linhas expressas, que foram tiradas (pela gestão Alaíde Damo, do MDB)”, emendou.

COBRANÇAS

Recentemente, a Câmara de Mauá, por meio de requerimento do vereador Irmão Ozelito (SD), já havia cobrado a administração acerca do cumprimento do contrato com a Suzantur.

No documento, a então prefeita Alaíde, que voltou ao posto de vice-prefeita nesta semana, diz não saber a quantidade de veículos com qual a Suzantur opera no município. Em resposta ao questionamento do parlamentar, Alaíde alega que o governo “está averiguando” junto à companhia e que a demora para ter os dados se dá em decorrência da “grande quantidade de veículos” nas ruas.

A falta dessas informações na resposta do requerimento de Ozelito indica o quão frágil é o controle do município sobre o cumprimento do contrato. Indagado sobre como é a fiscalização dos termos da concessão, o Paço mauaense cita respostas evasivas, informando que “há fiscalização (da Secretaria de Transportes) por GPS para acompanhar o itinerário” dos coletivos.