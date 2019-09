Queremos fazer algo com China, mas ela tem assumido custos das tarifas, diz Trump

12/09/2019 | 21:32



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que deseja fazer um acordo com a China, mas voltou a argumentar que o país asiático é que tem arcado com os custos das tarifas sobre seus produtos. "Queremos um acordo justo com os chineses", disse Trump a partidários republicanos, durante jantar em Baltimore.

Em sua fala, Trump defendeu a atuação de seu governo, em questões como corte de regulações e estímulos à geração de empregos. Além disso, ele disse que deve anunciar um corte de impostos para a classe média "em algum momento no próximo ano", sem dar detalhes.

Trump ainda defendeu a atuação dos EUA no setor energético, dizendo que agora o país é o maior produtor global de energia e não depende mais tanto de outras nações.

Ele ainda comentou sobre meio ambiente, dizendo que outros usam essa questão para tentar conseguir vantagens dos EUA, enquanto por exemplo a China e a Índia continuam a poluir.