Tardelli espera arena gremista lotada em aniversário do clube e festeja boa fase

12/09/2019 | 21:10



Após 22 dias afastado de seu torcedor, o Grêmio enfrenta o Goiás neste domingo, às 16 horas, na sua arena, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, no dia em que completa 116 anos de fundação. O atacante Diego Tardelli, que vive boa fase, aproveitou para convidar nesta quinta-feira a torcida tricolor para uma grande festa. O último jogo da equipe gaúcha em casa foi dia 24 de agosto, na vitória sobre o Athletico-PR (2 a 1), pelo torneio nacional.

"Ter o apoio da torcida é muito importante e é o dia do aniversário do clube. Sabemos que o estádio vai estar lotado e aproveito para chamar o torcedor para estar conosco, nos apoiando", disse o atacante, que aposta na força do time nas duas competições em que está na disputa, após a goleada sobre o Cruzeiro, domingo passado, em Belo Horizonte.

"Independentemente do momento do Cruzeiro, nossa equipe evoluiu e fez um belo jogo. Temos mais duas competições para brigarmos, tanto o Brasileiro, quanto a Libertadores da América", disse o jogador, que festeja o fato de estar em boa forma física.

"Me sinto mais à vontade, do jeito que eu queira estar desde o começo do ano e no mesmo nível dos outros jogadores. Chegou o momento de mostrar tudo o que o Grêmio confiou a mim e me sinto muito feliz", completou o atleta de 34 anos.

Nesta quinta-feira à tarde, um time formado por Julio César; Paulo Miranda, David Braz, Rômulo e Juninho Capixaba; Thaciano, Patrick, Luan, Luciano e Pepê; André venceu por 3 a 1 a equipe com os não relacionados do grupo de transição e os que não jogaram a partida do Campeonato Brasileiro Sub-20, que aconteceu nesta quarta-feira. Os gols do grupo principal foram todos marcados pelo atacante Pepê.

Em outro campo, Galhardo, Kannemann, Cortez, Matheus Henrique, Michel, Jean Pyerre, Alisson e Tardelli trabalharam em campo reduzido, sob a observação da comissão técnica. O volante Maicon e o atacante Felipe Vizeu, que se recuperam de lesões, correram ao redor do gramado.

Em um trabalho especial, o zagueiro Paulo Miranda foi testado na lateral direita, ao participar de uma "marcação" com a ajuda de Pepê. O técnico Renato Gaúcho não poderá contar com Leonardo Gomes e Léo Moura, ambos machucados, para o duelo de domingo.