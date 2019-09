Desafio de Redação é treino para o Enem 2019, comentam alunos

Yasmin Assagra



13/09/2019 | 07:00



Técnicas para elaborar uma boa redação, como criatividade, coerência com o tema e ortografia gramatical, foram alguns pontos alertados por professores e discutidos entre os alunos do 3° ano do ensino médio da EE (Escola Estadual) Américo Brasiliense, no Centro de Santo André, durante o quarto dia da 13ª edição do Desafio de Redação. O concurso, promovido pelo Diário, em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), convida jovens a escrever redações com o tema A Região Que Eu Quero em 2030.

Diretora da escola há 25 anos, Alice Gaiarsa acredita que, além de trabalhar a escrita, é incentivo e preparatório para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). “Eu sou muito a favor desses concursos literários. Hoje em dia, com o uso da tecnologia, auxilia, mas os jovens acabam perdendo a prática de leitura e escrita. Então, será um grande passo nos estudos deles para o Enem, além de ser ótima experiência técnica”, comentou.

Para a estudante Nicole da Silva, 17 anos, o desafio vai complementar seus estudos diários para o exame nacional, além da reflexão sobre o cenário atual e futuro da região. “É uma reflexão importante em todos os jovens, pois tudo o que está acontecendo hoje em nossa região vai refletir em nosso próprio futuro”, apontou.

Estudante da mesma sala, Isabelle Delfino, 16, falou sobre a importância do desafio nas escolas da região. “Elaborar a redação sobre nossa região é muito interessante por colocar muitos olhares sobre os problemas atuais. Além de nos auxiliar para o Enem”, observou.

A professora de português do ensino médio Sônia Barbosa relatou que solicitou aos alunos pensarem em todo o cenário atual da região, mas principalmente de Santo André. “O tema escolhido para as redações foi muito pertinente, pois trabalha uma problemática muito atual e instiga os jovens a darem uma solução também. Muito parecido com a proposta do Enem. Além disso, comentei com os alunos sobre observarem todo o cenário político, econômico e cultural da cidade onde moram, e o que pode ser feito para futuramente isso melhorar”, ressaltou.

O Desafio de Redação do Diário é patrocinado pelo Cemitério Vale dos Pinheirais, de Mauá, e pelo Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano.