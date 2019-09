Do Dgabc.com.br



12/09/2019 | 20:12



A passagem de uma frente fria pelo mar pode provocar ligeiras mudanças no tempo nesta sexta-feira (13). O dia inicia com céu claro e bastante Sol, mas no período da tarde está previsto o aumento gradativo da nebulosidade. Por conta disso, as temperaturas máximas deverão ser mais baixas do que as de quinta, na casa dos 29°C, e a umidade relativa a tarde ficará próxima dos 40%. As chances de chuva na sexta são bem pequenas. Já a partir de sábado a tendência já é de redução da nebulosidade e aumento progressivo das temperaturas.