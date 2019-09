12/09/2019 | 19:41



Um incêndio atinge o Hospital Badim, na rua São Francisco Xavier, no Maracanã (zona norte do Rio), na noite desta quinta-feira (12). Até as 19h, não havia informações sobre feridos.

Segundo funcionários relataram à polícia e publicações nas redes sociais, o incêndio teria começado por volta de 18h15, em um prédio antigo onde funcionava o setor de laboratórios.

Pacientes que estavam internados em áreas próximas foram retirados às pressas.

Equipes do Corpo de Bombeiros dos quartéis da Tijuca e de Vila Isabel (ambos bairros da zona norte) atuavam no combate ao fogo.