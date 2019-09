O futebol história no palco do Pacaembu

Ademir Medici



13/09/2019 | 07:00



O MemoFut (Grupo Literatura e Memória do Futebol) realiza amanhã sua 114ª reunião. Pauta em parceria com o Cinefoot (Festival de Cinema e Futebol), este realizando a sua décima edição, até o dia 16.

Assume o MemoFut o trio formado por Alexandre Andolpho (coordenador), Gustavo Carvalho e Rodrigo Saturnino, cujo pai trabalhou em São Bernardo, na Mercswiss – a antiga Mercantil Suíça do bairro Assunção.

Alexandre sucede a Darcio Ricca, que deixa uma bela mensagem:

- Estarei agora focado em contribuir para um novo projeto, mais na linha de debate sobre o futebol e todas as suas conexões políticas, econômicas, sociais, de gênero, de classe, de educação e de formação.

- O País precisa mais do que nunca disso e quero e preciso contribuir para subirmos a régua. Uma proposta diferente do Memofut, mas não menos importante e essencial tanto quanto nosso grupo, a quem desejo vida longa e próspera.

- Serei sempre um ‘memofuter’ e sei que as portas estarão sempre abertas.



A PAUTA DE AMANHÃ

8h30 – Memorabilia futebolística. Os participantes poderão trazer livros, revistas, jornais ou quaisquer artigos e objetos ligados ao futebol.

9h – Comunicações iniciais, com coordenador Alexandre Andolpho.

9h15 – Bate-papo com Antônio Leal sobre os dez anos do Cinefoot e a relação entre futebol e cinema.

10h30 – Intervalo para café e foto.

11h – Exibição do filme <CF160>Democracia em Preto e Branco</CF> (Brasil, 2014, 90 minutos, direção de Pedro Asbeg).

12h30 – Bate-papo e sessão de autógrafos com Domingos Antonio D’Angelo Jr. e Ademir Takara, autores do livro Bibliofut: a Literatura do Futebol Brasileiro</CF> (Jundiaí: In House, 2019).

O livro é fruto do trabalho de dois pesquisadores que amam o futebol e resolveram compartilhar suas paixões pelo esporte bretão e pelos livros – estará à venda no local pelo preço de R$ 50.



114ª Reunião do Memofut

Quando: amanhã, sábado, dia 14

Local: Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº).

Acesso livre para quem curte futebol e sua história

Diário há 30 anos

Quarta-feira, 13 de setembro de 1989 – ano 32, edição 7169



Manchete – Brizola leva crítica por anunciar que vai visitar o papa João Paulo II

Santo André – As 165 famílias que em 1988 invadiram uma área de 15 mil m² no Jardim Santa Cristina poderão adquirir a terra junto aos proprietários.

Indústria – Sherwin-Williams, com unidade em São Bernardo, lança tinta para telhados.

Movimento sindical – Fiesp admite data-base única para metalúrgicos do Estado.



Em 13 de setembro de...

1914 – I Guerra Mundial. Manchete do Estadão: noventa mil prisioneiros e 40 mil mortos e feridos; chegada de estudantes brasileiros da Universidade de Liège pelo vapor ‘Alcântara’.

1939 – II Guerra Mundial. Manchete do Estadão: as forças francesas consolidam as posições conquistadas, tendo repelido com facilidade os contra-ataques dos alemães.



Futebol centenário



Domingo, 7 de setembro de 1919

Corinthians de São Bernardo, 4, Vinte de Setembro, de São Paulo, 0.

Local: Santo André

Preliminares: 2 a 0 para os locais entre os 3ºs quadros; e empate em 1 a 1 entre os 2ºs quadros.

O Corinthians principal jogou com Rossini, Antonio e Guazzelli III, Caio, Guazzelli I e Polez; Ferrucio, Guazzelli II, Alvino, Severino e Albino.

Gols: Guazzelli II (2), Alvino e Alvino.

Fonte: OESP, 9-9-1919



Santos do Dia

- Ligório

- Maurílio



JOÃO CRISÓSTOMO

(309-407). Bispo e doutor da Igreja: o grande orador do seu tempo

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 13 de setembro:



- Em Pernambuco, Caetés

- No Paraná, Mercedes, Quatro Pontes e São Manoel do Paraná

- Em Minas Gerais, Machado e Rio Novo

- No Ceará, São João do Jaguaribe

- No Pará, Uruará

Fonte: IBGE