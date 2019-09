Cinema ao ar livre tem programação de clássicos na Capital

Miriam Gimenes



13/09/2019 | 07:03



Os dias mais quentes chegaram e com eles a vontade de desfrutar eventos ao ar livre. Uma boa pedida é o Shell Open Air, o maior cinema ao ar livre do mundo, realizado até dia 29 no Jocquey Club (Rua Dr. José Augusto de Queiroz, portão 1), em São Paulo. Na programação serão exibidos filmes premiados, clássicos modernos e produções infantis.

Para quem quiser assistir ao filme exibido hoje, às 20h, está na lista Inflitrado na Klan, longa que conta a história de um policial negro do Colorado, que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunica com os outros integrantes do grupo por meio de telefonemas e cartas, e quando precisava estar fisicamente presente envia um outro policial branco em seu lugar.

Já amanhã, selecionado é o Aladdin, às 18h, que conta a história de um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica, com um gênio que pode lhe conceder desejos. Ele quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe é que a jovem é uma princesa que está prestes a ficar noiva. Um pouco mais tarde, às 22h, será colocado na telona Matrix, que completa duas décadas da estreia.

E, no domingo, às 15h, será exibido Capitã Marvel, que conta a história de Carol Danvers, ex-agente da Força Aérea norte-americana, que, sem se lembrar de sua vida na Terra, é recrutada pelos Kree para fazer parte de seu exército de elite.

A programação completa e os ingressos – que custam a partir de R$ 25 – estão disponíveis no site www.openairbrasil.com.br.