Leilão com 420 carros usados é realizado em São Paulo

Beatriz Ceschim



12/09/2019 | 16:18

Na próxima terça-feira (17/9), o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) irá realizar um leilão com 420 carros removidos por infrações de trânsito em Osasco (SP). Desses, 41 têm direito à documentação e podem voltar a circular. Já o restante será destinado à reciclagem e desmanches credenciados.

Os lances já estão abertos no site Chui Leilões e serão fechados às 10h de terça. O leilão presencial será realizado no mesmo dia e horário, em São Paulo.

Pessoas físicas, a partir dos 18 anos, só podem adquirir os veículos com direito à documentação, e o pagamento deve ser feito à vista. Após o arremate, os débitos são baixados e é necessário que o comprador efetue a transferência do carro para o seu nome, emitindo um novo documento para o automóvel. Entretanto, se o valor da venda não for suficiente para cobrir as dívidas, o antigo proprietário continuará responsável por quitá-las.

As fotos dos veículos estarão disponíveis no site do leiloeiro. Além disso, o número de lotes a serem leiloados está sujeito a alterações, porque os proprietários podem regularizar a situação de seus automóveis e retirá-los do pátio antes da realização do evento. Os interessados no leilão podem fazer inspeção visual dos veículos no pátio no dia 16, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Regras do leilão

Os leilões são realizados conforme determina a legislação federal. Os veículos removidos por infração às leis de trânsito podem ir a leilão caso não sejam retirados por seus proprietários em até 60 dias. Antes de ir a leilão, o dono do carro é notificado e tem um prazo para reaver o bem. Passado o período legal e não havendo manifestação do responsável, o automóvel é leiloado.

Serviço Leilão Presencial

Terça-feira, 17 de setembro, às 10h.

Rua Lord Cockrane, 616 – São Paulo (SP)

www.chuileiloes.com.br Visita ao Pátio

Segunda-feira, 16 de setembro, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

Avenida Edmundo Amaral, 999 – Osasco (SP)

