Novo Chevrolet Onix é lançado: preços ficam entre R$ 51.590 e R$ 70.990

Leo Alves



12/09/2019 | 16:18

O novo Chevrolet Onix foi apresentado oficialmente a pouco. A nova geração promete, além do novo visual, adicionar mais conectividade, tecnologia e segurança ao carro mais vendido do Brasil. Os preços começam em R$ 51.590 (hatch LT) e vão até R$ 70.990 (sedã LTZ).

Novo Chevrolet Onix: carrocerias

Conforme previsto, hatch e sedã passam a ter o mesmo nome. A única diferença é que o três volumes agora tem o sobrenome Plus. Ambos compartilham os mesmos motores 1.0 aspirado e 1.0 turbo. Mais detalhes sobre o conjunto mecânico e conteúdo das versões serão divulgados em breve. A Chevrolet diz que o novo motor turbo do Onix será capaz de fazer de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos, com consumo de até 17 km/l.

