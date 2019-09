Zilu Godoi processa Zezé Di Camargo e exige revisão de acordo do divórcio

12/09/2019 | 16:11



A família Camargo é marcada por muito talento, mas também por muita polêmica! Muitas vezes a roupa suja é lavada em público e a intimidade deles acaba sendo exposta na web! O bafafá envolvendo a família ganhou força na mídia depois que Zezé e Zilu Camargo colocaram um ponto final no casamento e o cantor sertanejo logo assumiu o romance com Graciele Lacerda.

Tudo começou lá atrás, em 2014, mas a rivalidade entre os dois continuam até hoje, assim como uma batalha na justiça por causa dessa separação. Recentemente, Zilu pediu uma revisão do acordo de divórcio e entrou em um novo processo contra Zezé, de acordo com informações da revista Veja.

A empresária alega, em processo presente na Comarca de Santana do Parnaíba, em São Paulo, que o sertanejo teria esvaziado o patrimônio do casal para se beneficiar durante a partilha dos bens, e pede a anulação do processo inicial e a revisão do acordo de divisão de bens. E sobrou até mesmo para o advogado que auxiliou o casal durante o divórcio! Zilu acusa César Alexandre Padula Miano, de ter se juntado a Zezé para beneficiá-lo durante a partilha dos bens. Atualmente, a empresária recebe 100 mil reais por mês, é sócia da empresa Quarteto Participações, de Goiânia, e tem um apartamento em Miami. Tenso, hein?