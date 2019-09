Príncipe Harry quebra mesmo protocolo que Meghan Markle já infringiu

12/09/2019 | 15:11



A família real britânica é repleta de protocolos que devem ser seguidos, e atualmente, não é raro que alguns membros da realeza do Reino Unido quebrem essas regrinhas. Príncipe Harry foi uma dessas pessoas.

O Duque de Sussex compareceu ao quinto aniversário do Invictus Games, instituição de caridade fundada por ele que promove competições de diversos esportes com competidores veteranos de guerra e fisicamente feridos, e lá acabou quebrando um dos protocolos reais, de acordo com o site E! Online. Ao sair do carro, Harry fechou a porta com as próprias mãos, ao invés de esperar para que algum funcionário real fizesse isso - como é possível ver na foto acima.

Apesar de um gesto pequeno, essa tradição é antiga na família real, já que existe desde que carros e carruagens foram inventados. Além de Harry, sua esposa, Meghan Markle, também já passou pelo mesmo ao fechar a porta de seu próprio veículo, em 2018. Não parece ser algo muito sério, né?

Kate Middleton

A biógrafa da Rainha Elizabeth II, Sally Bedell Smith, deu uma entrevista à revista People e falou sobre como Kate Middleton treinou, durante anos, para se tornar um membro da família real - seu marido, príncipe William, é o segundo na linha de sucessão e a se tornar Rei, e ela, consequentemente, virará Rainha Consorte. De acordo com a especialista, a Duquesa de Cambridge namorou o duque por cerca de dez anos, já se acostumando com a vida na realeza.

- Ela soube o bastante, viu o bastante e passou pelo bastante, então ela estava muito ciente de quais seriam as responsabilidades e demandas.

Em diversos eventos, Kate é elogiada pela forma como lida com as situações e dá atenção às pessoas, além de ser alguém preocupada com assuntos ligados à maternidade e infância. Uma verdadeira rainha, né?