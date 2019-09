Jarbas Homem de Mello faz show em homenagem a Belchior

12/09/2019 | 14:47



Antes de se consagrar como um dos grandes intérpretes do musical brasileiro atual, o ator Jarbas Homem de Mello trabalhou na produção de shows em sua cidade natal, Novo Hamburgo, no Rio Grande de Sul. Lá, como integrante da Eduardo Holmes Produções, ele participou, entre outros, em duas turnês do cantor e compositor Belchior (1946-2017), na década de 1990.

"Era um homem doce, bonachão, piadista, sempre com um livro a tiracolo", lembra-se Jarbas, que não pensou suas vezes quando foi convidado por Holmes para participar de um show em homenagem a Belchior. "Faz dois anos que ele morreu e, naquele 2017, fazia 10 que Belchior não se apresentava", conta o ator que, ao lado da Banda Radar, participa do show Alucinação - Um Concerto Bárbaro, no Teatro J. Safra - trata-se da união do título de dois álbuns gravados pelo cantor.

A Banda Radar acompanhou Belchior durante dez anos, em gravação de discos e shows. Assim, no espetáculo atual, Jarbas e o grupo vão apresentar um repertório baseado na última turnê do cantor com a Radar, nos anos 1990. "É um set list formado com muitos sucessos, além de canções do lado B que o Belchior gostava de mostrar na época e ainda Ouro de Tolo, do Raul Seixas, único trabalho de outro compositor que ele costumava incluir nas apresentações", conta Jarbas.

Assim, ele vai apresentar hits como Paralelas, Alucinação, Medo de Avião, Como Nossos Pais, Galos, Noites e Quintais, Apenas um Rapaz Latino-americano e A Palo Seco. "São canções belíssimas, com longos poemas, algo raro nos dias atuais", observa Jarbas, que vai relembrar histórias da vida do cantor, pinçadas de suas entrevistas. "Mas digo tudo em terceira pessoa - não vou imitá-lo nem me caracterizar como ele."

Jarbas faz turnê do show enquanto prepara um novo musical, Conserto para Dois, ao lado de Claudia Raia. "Vivemos cinco personagens mostrando as agruras do amor." O espetáculo vai percorrer várias cidades até chegar em São Paulo em 2020.

SERVIÇO:

ALUCINAÇÃO - UM CONCERTO BÁRBARO

TEATRO J. SAFRA. RUA JOSEF KRYSS, 318. TEL. 3611-3042. 6ª (13), 21H30. SÁB. (14), 21H. DOM (15), 20H. R$ 50 / R$ 120